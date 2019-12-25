Жители Васильевского острова просят не закрашивать длинноногих лошадок

Местная администрация предложила горожанам самим решить судьбу стрит-арта.

Жители Васильевского острова просят чиновников не закрашивать последнюю длинноногую лошадку с грустными глазами, нарисованную неизвестным художником на доме №26 по 13-й линии. Накануне местные рассказали в сообществе "От Стрелки до Гавани" в Facebook, что на стрит-арт пожаловался один житель, разместив заявление на портале "Наш Санкт-Петербург".

Василеостровчанка Ксения Годес призвала тех, кому небезразлична ставшая символом лошадка, подписать заявление об ее спасении. Подписи петербуржцы передадут в УК и в жилищное агентство. Кто-то из василеостровцев заранее расстроился и "похоронил" рисунок под краской, считая, что спасти его не получится.

Вот и добрались "павлики морозовы" до лошадки в арке 13 линии д. 26. <...> Чтобы она осталась на стене нужно согласование непонятно какое. "Железная бумага", так сказать. Или общественный резонанс, как с ликом Бродского. Вряд ли это получиться сделать, поэтому простите, скоро исчезнет маленький кусочек радости. Евгения Ефремова

Однако в администрации Василеостровского района отреагировали на печаль горожан и предложили им самим решить судьбу лошадки: в официальной группе администрации "ВКонтакте" 20 ноября появился опрос. На момент написания материала более 90% из 493 петербуржцев проголосовали за то, чтобы стрит-арт остался.

Piter.TV общался с автором этих лошадок: здесь можно прочитать интересное небольшое интервью.

Фото: Петр Лебедев / Facebook