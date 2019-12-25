Автор "лошадей с большими глазами" на Васильевском рассказал о своих работах

Лошадки – самых разных цветов и узоров, на тонких высоких ногах. Но самое главное – с акцентом на пронзительный, загадочный человеческий взгляд.

На тусклых стенах домов на Васильевском острове первые изображения лошадей стали появляться пять лет назад. Выяснилось, что делает это художник-аноним, работы которого можно найти в аккаунте @loshadka_eyes соцсети Instagram. Piter.tv решил вглядеться в его работы и поговорить с их автором.

Реалистично красующаяся на пустой стене лошадка оживляет пространство вокруг себя. На первый взгляд – рисунок, но издалека возникает явное ощущение присутствия: подойди поближе-и вот-вот и с тобой заговорят. Выбранный художником цвет сливается с человеческим настроением. Там, где лошадка белая, а ноги ее постепенно вливаются в розовый оттенок – тебе спокойно и хорошо. Более замысловатый и узорчатый вид, например, параллельных трехцветных линий, заставляет смотреть бесконечно. Прибавить к этому темный уводящий в никуда взгляд – так вообще испытываешь гипноз. Так художник умело сочетает яркое и темное, а многие прохожие ощущают лишь улыбку на лице и положительные мысли.

Вдохновленный работами Павла Филонова, художник применяет манеру изображения, не как многие могут изначально подумать – вялую, но по словам автора – скорее болезненную. Тем не менее, такие изображения призваны нести в себе диалог с прохожими.

Как отмечает сам художник, "есть в этом что-то интровертное. Да и к тому же не все возможно передать словами". Рисунки на стенах могут лицезреть жители не только в Петербурге. "Лошадок" можно найти в Уфе, Омске, Красноярске и других городах, в которых побывал художник, оставив там частику себя. А в Ярославле нашелся "подражатель-продолжитель", рассказал художник.

К этому loshadka_eyes относится исключительно с положительными эмоциями. Художник стремится не столько к известности и знаменитости, сколько к мечте, чтобы "табун лошадок заскакал по всему миру", отмечает он. Тем самым диалог, который задумал в своих работах автор, расширял свои горизонты и вызывал улыбку у как можно большего количества людей.

Художник настолько позитивно относится к своему творчеству, что любые помехи такие как закрашивание работ различными коммунальными службами расценивает как обычное дело. Считает это какой-то изюминкой, ведь стрит-арт – "сиюминутное искусство. Появилось. Мгновение. Исчезло. Как мираж. Все в этом мире иллюзия."

Возможный закон для легализации стрит-арта – скука для автора таинственных лошадок. Ведь весь смысл – в том, чтобы преодолевать запрет и нарушать придуманные кем-то правила, добавил он.

Вот в Москве недавно на здании Росгвардии почти нарисовал. Автоматчик вышел, сказал, что у них штраф 5000р. Но я не дорисовал – отметил художник

Loshadka_eyes поделился также предысторией создания своих стрит-арт работ. Однажды с просьбой нарисовать лошадку к нему обратилась дочка – нарисовал. А так как художественного образования не имел, но рисовать любил всегда – "нарисовал как смог". Затем изобразил других двух лошадок – малышку и папу. Первые три лошадки, положившие начало серьезному увлечению стрит-артом, появились между Средним проспектом и улицей Репина.

Фото: предоставлено автором

Текст: София Сун