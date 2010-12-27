Жители Васильевского острова сообщили о "тошнотворном запахе"

При этом через час запах внезапно исчез.

Жители Васильевского острова пожаловались на "тошнотворный запах" с улицы в Гавани в 5 утра 17-го июня. Об этом они сообщили в группе "Живем на Васильевском".

По словам автора, через час запах резко прекратился. Она подозревает, что "кто-то открывает заслонку и через час закрывает". Причем такой инцидент происходит уже не в первый раз. Ранее неприятный запах появлялся вечером. Женщина подозревает, что источник "аромата" находится в районе Кожевенной линии и у берега Невы. Жители недовольны, что районная администрация бездействует.

Комментаторы предложили решать вопрос на более серьезном уровне и обратиться в Смольный.

Ранее петербуржцы уже сообщали о неприятном запахе на Васильевском острове.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov