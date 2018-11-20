На Васильевском острове снова появились неприятные запахи

Жители жалуются на это в социальных сетях.

Петербуржцы снова пожаловались на неприятный запах на Васильевском острове. Местные жители писали о своих наблюдениях в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров".

Набережная Лейтенанта Шмидта от Благовещенского моста в сторону 15-й линии В. О., 14-я, 17-я, 19-я, 24-я линии В.О., Детская улица, Большой, Средний проспекты В.О., Уральская, Железноводская, Гаванская улицы. На этих и многих других улицах людям совсем неприятно дышать. Однако, источник запаха установить не удалось. Официальных данных по этому факту пока что нет.

Аналогичная ситуация уже была на Васильевском острове 19 января. И даже тогда причины запаха не смогли установить ни сотрудники "Петербурггаз", ни сотрудники МЧС.

Фото: Piter.TV