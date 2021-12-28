На протяжении трёх дней из-за жары в Петербурге могут усиливаться зловонные запахи

Специалист МЭДС пояснила, что на протяжении трёх дней (30 июня, 1-2 июля) в городе ожидаются неблагоприятные природные явления.

Утром 1 июля жители Московского района почувствовали сильный неприятный запах навоза. Из-за него уже с утра в квартирах пришлось закрыть все окна.

Запахи были и раньше заметны по утрам, но сегодня как на свиноферме. местная жительница

В мобильной экологической дежурной службе при комитете по природопользованию (МЭДС) Piter.TV сообщили, что такая ситуация может наблюдаться во всём Санкт-Петербурге. Специалист пояснила, что на протяжении трёх дней (30 июня, 1-2 июля) в городе ожидаются неблагоприятные природные явления.

В Петербурге полный штиль, туманы, жара. Запахи, которые и раньше могли витать в воздухе, сейчас становятся особенно заметны. Но на протяжении трёх дней такая ситуация будет наблюдаться по всему городу. Однако жители всё равно могут нам сообщать по телефону о таких случаях, мы всё фиксируем. МЭДС

Напоминаем, о неприятном запахе петербуржцы могут сообщать в мобильную экологическую дежурную службу при комитете по природопользованию (МЭДС) – 417-59-36, газовую аварийную службу (при запахе газа) 04 (104) или по единому номеру 112.

Фото: Piter.tv