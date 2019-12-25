Жители Васильевского острова пожаловались на "ужасные" последствия благоустройства района

Петербуржцев возмутило кронирование деревьев в городе. Автор поста в социальных сетях считает, что на Васильевском острове деревья "изуродовали".
Снимок был сделан на углу Среднего проспекта и 24-й линии В.О.
Шла вечером с работы и увидела ужасные последствия "благоустройства и озеленения"! Безжалостное кронирование деревьев,
написала Татьяна Фёдорова.
Еще одна петербурженка пожаловалась на "изуродованные" деревья на Наличная улице, 36, корпус 3.
Ранее жителям предложили разработать проекты районного благоустройства
Фото: Татьяна Фёдорова / "Живем на Васильевском. Васильевский остров"
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