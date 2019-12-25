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Жители Васильевского острова пожаловались на "ужасные" последствия благоустройства района
Сегодня, 10:51
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nadezhda_sib

Жители Васильевского острова пожаловались на "ужасные" последствия благоустройства района

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Речь идет о "стрижке" деревьев.

Петербуржцев возмутило кронирование деревьев в городе. Автор поста в социальных сетях считает, что на Васильевском острове деревья "изуродовали".

Снимок был сделан на углу Среднего проспекта и 24-й линии В.О.

Шла вечером с работы и увидела ужасные последствия "благоустройства и озеленения"! Безжалостное кронирование деревьев,

написала Татьяна Фёдорова. 

Еще одна петербурженка пожаловалась на "изуродованные" деревья на Наличная улице, 36, корпус 3.

Ранее жителям предложили разработать проекты районного благоустройства

Фото: Татьяна Фёдорова / "Живем на Васильевском. Васильевский остров"

Теги: аллея, благоустройство, деревья, крона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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