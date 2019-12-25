Петербуржцам предложили разработать проекты районного благоустройства

Идеи можно предложить для Центрального, Адмиралтейского, Московского и Красногвардейского районов.

Жителям Центрального, Адмиралтейского, Московского и Красногвардейского районов Петербурга предложили создать проекты по благоустройству окружающей среды. Именно в этих районах стартовал проект "Место, где я живу", сообщили в пресс-службе Смольного 13 мая.

Активные петербуржцы любого возраста смогут пройти обучение у экспертов по соцпроектированию и разработать идеи, которые изменят общественные пространства. Образовательная программа продлится два сессионных дня, после чего начнутся презентации собственных предложений для районов. Для участия нужно заполнить анкету.

Отмечается, что организатором проекта выступила АНО "Серебряный возраст", работающая с пожилыми людьми. В ходе проекта молодежь сможет взаимодействовать со старшим поколением и делиться идеями для улучшения города.

Ранее мы рассказывали, что к середине июня двор на улице Ворошилова ждет благоустройство.

Фото: Piter.TV