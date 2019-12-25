Ремонт начнется 14 мая.

В понедельник, 4 мая, стало известно, что к середине июня двор на улице Ворошилова ждет благоустройство. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Предполагается, что во дворе обновят газон, посадят деревья(конский каштан), кустарники японский спиреи и кизильника, а также поставят детскую площадку с зоной для отдыха. Также рабочие планируют заменить покрытие дорожек на бетонную тротуарную плитку.

Работы будут выполнятся по заказу местной администрации. Начнется ремонт 14 мая, а завершить его планируют уже к 7 июня.

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Фото: Pixabay