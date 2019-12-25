Во Всеволожске дорабатывают композицию "Музея 43 героев"

Полностью готов макет самолета на входе.

Во Всеволожске подходит к концу первый этап работ по установке новых экспонатов "Музея 43 героев". Уже готов макет самолета военного времени, а в мае рабочие приступят к установке памятной стелы. Об этом рассказал Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Музей был открыт в прошлом году и успел немного поработать до начала эпидемии коронавируса. Однако благоустройство на его территории не прекращалось. Окончательно работы будут завершены в мае.

Мне кажется, что этот музей будет одним из самых посещаемых в Ленинградской области. отметил Владимир Цой

Напомним, что "Музей 43 героев" получил свое название в честь летчиков-героев войны, которым впоследствии было присвоено звание Героев Советского Союза.

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Фото: ВКонтакте / id432917