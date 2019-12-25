  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожске дорабатывают композицию "Музея 43 героев"
Сегодня, 14:38
17
lizapoluda

Во Всеволожске дорабатывают композицию "Музея 43 героев"

0 0

Полностью готов макет самолета на входе.

Во Всеволожске подходит к концу первый этап работ по установке новых экспонатов "Музея 43 героев". Уже готов макет самолета военного времени, а в мае рабочие приступят к установке памятной стелы. Об этом рассказал Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Музей был открыт в прошлом году и успел немного поработать до начала эпидемии коронавируса. Однако благоустройство на его территории не прекращалось. Окончательно работы будут завершены в мае.

Мне кажется, что этот музей будет одним из самых посещаемых в Ленинградской области.

отметил Владимир Цой

Напомним, что "Музей 43 героев" получил свое название в честь летчиков-героев войны, которым впоследствии было присвоено звание Героев Советского Союза.

Ранее мы рассказали о том, что в Сомино прошел субботник Победы.

Фото: ВКонтакте / id432917

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии