Жители Васильевского острова пожаловались на сильный гул, как от "реактивного самолета"

Гул ночью разбудил некоторых жителей.

Жители Васильевского острова пожаловались на сильный гул, который начался ночью 13 мая. Шум продолжился и утром. Одна из местных жительниц записала видео, на котором слышен звук.

Сегодня где-то в полчетвертого утра проснулся и обнаружил за окном очень раздражающий шум или гул, похожий на белый шум или реактивный самолёт. Причем явно не локальный, по ощущениям очень всеохватывающий. написал другой пользователь.

Гул был также на Наличной улице, на Гаванской, на Кораблестроителей и улице Каховского. Другие местные жители, которые давно живут на основе, пояснили, что звук исходит от Василеостровской ТЭЦ. Она находится на Кожевенной линии, 33. Петербуржцы считают, что шум появился в связи с окончанием отопительного сезона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 18 мая "Теплосеть" начинает гидравлические испытания в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Юлия Одайник