Жители Толстовского дома уже несколько лет требуют капитального ремонта фасадов

Фасады исторического здания в центре Петербурга на вид "коровьей расцветки": островки с облезлой штукатуркой и подтеки воды. Все это длится уже не один год.

Градозащитники провели общественную инспекцию Толстовского дома, известного доходного сооружения в стиле "северный модерн", расположенного на Рубинштейна 15-17. Основной задачей был осмотр фасадов здания, которые, по словам местных жильцов, находятся в ужасном состоянии. И, действительно на стенах дома можно увидеть множество островков с облезлой штукатуркой, а также захламление фасадов кондиционерами и телевизионными антеннами.

Сотрудник ТСЖ вместе с охраной попытался препятствовать проведению видеосъемки во время инспекции. Они аргументировали это тем, что совет собственников дома постановил запрет на видеосъемку внутри двора без разрешения. Бумагу, подтверждающую это, никому не показали.

Выяснилось, что между жителями и ТСЖ уже давно зреет конфликт:

ТСЖ выдано предписание на ремонт карниза до крыши, для того, чтобы можно было отремонтировать фасад, после чего можно будет приступить к ремонту уже основного фасада. Однако они, по какой-то причине, этого не делают, не ремонтируют карниз. Александра Орловская, жительница дома

Мы попытались узнать у сотрудника ТСЖ, в чем причина такого халатного, по словам жильцов, отношения к дому, на что получили ответ, что здание является объектом Культурного наследия и находится на контроле КГИОПа, поэтому осуществить ремонт фасада не так-то просто. По скромным оценкам сотрудника ТСЖ, реставрационные работы могут начаться минимум через год.

Видео: Piter.TV