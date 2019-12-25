Жители Тихвина провели субботник на нескольких дорогах

Также активисты убрали мусор с берега Тихвинки.

В пятницу и субботу, 1 и 2 мая, активисты движения "Чистый лес. Чистый Тихвин" провели уборку на обочинах городских дорог. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".

Мероприятия по уборке территорий прошли на Южной объездной дороге и в тупике улицы Победы.

Кроме того, инициативные жители успели убрать берег реки Тихвинки.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожске дорабатывают композицию "Музея 43 героев".

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega