Жители Тихвина придумают название нового сквера с фонтаном

Во вторник, 28 июля, вблизи тихвинской общеобразовательной школы №6 открылся сквер, возведенный в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.
Главным украшением нового пространства для отдыха жителей стал небольшой фонтан.
Городские власти предоставили жителям возможность придумать скверу название. Варианты предлагается прислать в ВК-сообщество.
Ранее мы рассказали о том, что более 900 туристов посетили Ленобласть с начала года.
Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все