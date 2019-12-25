Жители Тихвина придумают название нового сквера с фонтаном

Предложения рассмотрит местная администрация.

Во вторник, 28 июля, вблизи тихвинской общеобразовательной школы №6 открылся сквер, возведенный в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Главным украшением нового пространства для отдыха жителей стал небольшой фонтан.

Городские власти предоставили жителям возможность придумать скверу название. Варианты предлагается прислать в ВК-сообщество.

Ранее мы рассказали о том, что более 900 туристов посетили Ленобласть с начала года.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района