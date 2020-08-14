Жители Среднегаванской улицы жалуются на строительную пыль из-за ремонтных работ

На кадрах видно, что измельченная штукатурка летит в стороны.

Жители Васильевского острова пожаловались на ремонтные работы, из-за которых невозможно дышать и открыть окно. Дело в том, что окружающая местность оказалась в строительной пыли. Информация об этом появилась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров".

Как рассказала петербурженка, рабочие снимают штукатурку болгаркой, поэтому она разлетается по сторонам. Вокруг стоит пыль. Ремонт проходит в доме №12 на Среднегаванской улице.

Горожане разделились во мнениях. По словам одних, во время ремонта следует ставить машины подальше. Другие отметили, что работы проходят с явными нарушениями: при ремонте других домов такого не происходит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у жительницы Центрального района выгнулся пол после работ на теплосетях.

Видео: vk.com/vasilyevskiyostrov