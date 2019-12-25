У жительницы Центрального района выгнулся пол после работ на теплосетях

В ближайшее время специалисты прибудут на место, чтобы решить проблему.

После работ на теплосетях у жительницы дома №21 на 9-й Советской из пола образовался бугор. Она проживает на первом этаже. Испытания теплосети проходили два месяца назад, тогда же появилась и неровность. Информацию об этом опубликовали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

На фотографиях выпученный пол в квартире первого этажа на 9-й Советской 21. Примерно 15-20 сантиметров относительно углов комнат. говорится в сообщении.

Piter.TV связался с жительницей Центрального района, чтобы подробнее узнать о проблеме. По мнению женщины, бугор образовался из-за прорыва трубы. В зимнее время это могло бы представлять еще большую опасность. Как выяснилось, она уже несколько раз обращалась в "Теплосеть Санкт-Петербурга". Там ей посоветовали сделать независимую экспертизу. После ее проведения специалист обещал направить результаты на предприятие для дальнейших действий. Ответа так и не последовало.

После того, как Piter.TV обратился в "Теплосеть", сегодня в дом на 9-ю Советскую отправили специалиста. В пресс-службе пообещали решить этот вопрос.

Кроме того, нам рассказали, что делать гражданам в подобных ситуациях. Для получения страховой выплаты в связи с причинением вреда имуществу потерпевшего необходимо обратиться в управление по урегулированию убытков петербургского филиала АО "СОГАЗ" по адресу площадь Растрелли, 2. Горожанам необходимо предоставить заявление о страховой выплате, документ, удостоверяющий личность заявителя, опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Узнать перечень остальных документов (всего их 10) вы можете по телефону Единого контактного центра "СОГАЗ" 8-(800)-333-0-88 или "Теплосети" ― 8-(812)-688-37-18.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство на Моховой улице после работ на теплосетях обещали завершить до октября.

Фото: vk.com/mytndvor