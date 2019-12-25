Жители Соснового Бора потеряли "Золотую рыбку"

Скульптура в форме декоративной рыбки исчезла с постамента в Сосновом Бору.

Жители города Сосновый Бор Ленинградской области обратили внимание на исчезновение одной из самых известных достопримечательностей города - скульптуры под названием "Золотая рыбка", установленной на пьедестале в виде валуна в 2003 году. Утром 24 мая декоративная рыбка пропала с валуна, что вызвало тревожные опасения у горожан: скульптура почиталась местными жителями как символ успешности в делах, а прикосновение к "Золотой рыбке", по мнению многих, могло принести удачу.

Впрочем, версия с похищением на данный момент не подтвердилась: по предварительной информации сосновоборского "Маяка", металлическая скульптура была эвакуирована предусмотрительными ремонтниками перед проведением подземных работ. Когда рыбка вернется на свой пьедестал, и почему не был убран гранитный валун, не уточняется.

Между тем, в Петербурге скульптуры в Летнем саду освободили от зимних футляров.

Фото: Piter.TV