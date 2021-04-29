Скульптуры Летнего сада освободили от зимних футляров

Летний сад откроют для посетителей с 1 мая.

Летний сад с 1-го мая откроют после просушки для посетителей. В саду проводят весенние работы: подготавливают фонтаны к новому сезону, сажают цветы.

Посыпаются дорожки верхним слоем, докрашиваются последние скамейки, на парадном партере уже выставлены наши замечательные вазы, в которых стоят те самые розы, про которые написано: "Я к розам иду, тут единственный сад". Ольга Черданцева, главная хранительница Летнего сада

Специалисты освобождают скульптуры от "зимней одежды", они находились в футлярах с конца октября. Футляры помогли скульптурам Летнего сада пережить Великую Отечественную войну.

В ямы укладывали ящики, сделанные из футляров, в каждом ящике возле места, где стояла статуя, было ее укрытие. Все это сравняли с землей. А в 1945 году раскрывали, расконсервировали всю скульптуру Летнего сада. Все это происходило здесь, на этой земле. Галина Хвостова, хранительница скульптуры Летнего сада

Для посетителей приготовили новый маршрут "Живые свидетели истории", посвященный историческим деревьям. Сотрудники Летнего сада рассказали, как специалисты определяют возраст сохранившегося дерева.

Мы забуриваемся в древесину и извлекаем тонкий керн (проба дерева) диаметром около 5 мм. На вот этот цилиндрике, длина зависит от сохранности древесины, считаются годичные приросты, годичные слои или кольца. Екатерина Жукова, заведующая сектором

Каждый желающий сможет узнать подробную информацию о деревьях летнего сада по специальному QR-коду. Летний сад с 1 мая будет работать по обычному графику с 10 до 22 часов ежедневно, кроме вторника.

Фото и видео: Piter.TV