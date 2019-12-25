Жители Соснового Бора останутся без холодной воды на пару часов

Воду отключат 19 мая с 9 до 11 утра.

В районе дома №8 по улице Малая Земля в Сосновом Бору будут менять пожарный гидрант, из-за чего отключат воду в некоторых домах, сообщила оперативная дежурная служба.

Холодную воду отключат 19 мая с 9:00 до 11:00 в доме №7 по Молодежной улице, в доме №3 по улице Малая Земля, в домах №5 и №7 на улице Красных Фортов, а также в доме №1 (детский сад № 5), №24 а (ТЦ "Питер"), и №26 (1 подъезд) по улице Солнечная.

Ранее мы писали, что стало известно, когда в области откроют детские сады.

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