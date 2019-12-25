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Стало известно, когда в области откроют детские сады
Сегодня, 18:03
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smirenny

Стало известно, когда в области откроют детские сады

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Некоторые детсады планируют открыть с 1 июня.

Некоторые детсады в Ленобласти планируют открыть с 1 июня, сообщил губернатор области в ходе телефонной линии с жителями.

По его словам, область разбита на зоны по зеленому, желтому и красному цветам. Детские сады, соответственной, откроют в "зеленой зоне" и планируют открыть в "желтой". В "красную зону" вошли  Всеволожский, Гатчинский, Выборгский и Кировский районы. Дежурные группы расширяют работу. 

Ранее мы писали, что "Единая Россия" обеспечивает жителей Выборгского района медицинскими масками.

Фото: pixabay

Теги: детсады, карантин, коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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