Стало известно, когда в области откроют детские сады

Некоторые детсады планируют открыть с 1 июня.

Некоторые детсады в Ленобласти планируют открыть с 1 июня, сообщил губернатор области в ходе телефонной линии с жителями.

По его словам, область разбита на зоны по зеленому, желтому и красному цветам. Детские сады, соответственной, откроют в "зеленой зоне" и планируют открыть в "желтой". В "красную зону" вошли Всеволожский, Гатчинский, Выборгский и Кировский районы. Дежурные группы расширяют работу.

Ранее мы писали, что "Единая Россия" обеспечивает жителей Выборгского района медицинскими масками.

Фото: pixabay