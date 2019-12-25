Детские сады Выборгского района организуют дежурные группы

Их посещают 680 подопечных.

В 22 детских садах и 9 дошкольных отделениях в Выборгском районе ведется работа дежурных групп. До 12 мая услугой воспользовались 7% родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

На данный момент дежурные группы посещают 680 детей по заявлению законных представителей. По словам зампреда районного комитета образования Светланы Хазиповой, количество групп может быть увеличено.

Напомним, что образовательные учреждения продолжают выдачу сухих пайков для детей льготных категорий.

Ранее мы рассказали о том, как будут работать образовательные организации в Выборгском районе до конца мая.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО