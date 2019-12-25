Как будут работать образовательные организации в Выборгском районе до конца мая

Для школ и детских садов введены новые меры.

Во вторник, 12 мая, администрация Выборгского района издала постановление по предотвращению распространения коронавируса. В документе перечислено несколько новых правил, действующих в отдельных учреждениях, в том числе, в образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Так, согласно документу, в школах района сохранится дистанционное обучение до конца учебного года. Общеобразовательные организации закроются до 22 мая, а вузы – до 30 июня.

Кроме того, в рамках образовательных программ разрешается проведение индивидуальных занятий при условии проведения дезинфекций и измерения температуры ученикам. На подобных занятиях по физкультуре запрещается пользоваться раздевалками и душевыми кабинками. При этом для школьников будет открыт доступ на стадионы и спортплощадки, тоже с соблюдением санобработки.

Как и во всем регионе, одиннадцатиклассники Выборгского района смогут посещать очные консультации для подготовки к ЕГЭ в группах не более 15 человек, соблюдая социальную дистанцию, "масочный" режим и проведение дезинфекций.

В детских садах будет увеличено количество дежурных групп. С 1 по 29 мая льготным категориям дошкольников и тем, кто в начале апреля оказался в трудной жизненной ситуации, будет выдан сухой паек или оказана финансовая помощь

Организацию новых норм проконтролируют районные комитеты образования, спорта и культуры.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО