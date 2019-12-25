Жители Соснового Бора могут отправиться на карантин после отпуска

Предположительно мера коснется тех, кто выбрал Крым в качестве места отдыха.

Власти Соснового Бора рассматривают введение новых мер против завоза коронавируса из других регионов. В частности, руководителей могут обязать отслеживать маршрут сотрудников, которые покидают город на время отпуска. Об этом сообщила главный санитарный врач Соснового Бора Ираида Егорова.

Кроме того, по словам главы местной администрации Михаила Воронкова, в городе могу ввести обязательный карантин для тех, кто вернулся из неблагополучных по заражениям регионов, в частности – из Крыма.

На данный момент в коронавирусном отделении больницы №38 прибавилось 12 новых зараженных.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: historyrussia.org