За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 7 случаев больше, чем день назад. Данные представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Также известно о 18 случаях выздоровления, летальных случаев зафиксировано не было.
Всего на данный момент вирусная инфекция была обнаружена в Ленобласти у 5758 людей. По выздоровлению из стационаров выписали 4074 человек, 56 человек скончались.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти после полудня ожидаются грозы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все