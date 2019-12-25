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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19

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За весь период больше всего заболевших в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 7 случаев больше, чем день назад. Данные представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Также известно о 18 случаях выздоровления, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего на данный момент вирусная инфекция была обнаружена в Ленобласти у 5758 людей. По выздоровлению из стационаров выписали 4074 человек, 56 человек скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти после полудня ожидаются грозы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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