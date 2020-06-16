В качестве достопримечательности они представили один из объектов в своем поселке.

Жители Шушар сделали пародию на популярное фото в социальных сетях с открыткой "Один город - одна любовь". На фоне был поселок, а не центр Петербурга.

Активисты отмечают, что в новых районах тоже есть что показать и чем удивить. Петербуржцы иронично вопрошают, какое наследие оставит их район.

В вырезанном в открытке сердечке можно увидеть одно из сооружений Шушар. По всей видимости, к объекту жители относятся негативно.

Стиль, который должен просто напоминать склады и ангары, превращается в реальность. говорится в сообщении.

Ранее в Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары