Жители Шушар сделали пародию на популярное фото в социальных сетях с открыткой "Один город - одна любовь". На фоне был поселок, а не центр Петербурга.
Активисты отмечают, что в новых районах тоже есть что показать и чем удивить. Петербуржцы иронично вопрошают, какое наследие оставит их район.
В вырезанном в открытке сердечке можно увидеть одно из сооружений Шушар. По всей видимости, к объекту жители относятся негативно.
Стиль, который должен просто напоминать склады и ангары, превращается в реальность.
говорится в сообщении.
Ранее в Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России.
Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары
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