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В Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России
Сегодня, 16:35
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В Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России

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Очередная прямая линия с президентом прошла в среду, 30 июня.

В среду, 30 июня, в Шушарах появился арт-объект "Прямая линия", посвященный пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

У равнодушия нет пульса. Его диаграмма — прямая линия. Вся страна ждёт ответов на важные для себя вопросы от президента, но только не Шушары.

отметил автор объекта

В описании он отметил, что местные жители каждый раз обращались на "горячую линию" президента, но не получили ни поддержки от главы страны, ни решения проблем транспортной и социальной инфраструктуры микрорайона.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 июля закончатся белые ночи.

Фото: Шумные Шушары / Вконтакте 

Теги: арт-объект, прямая линия
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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