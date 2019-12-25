В Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России

В среду, 30 июня, в Шушарах появился арт-объект "Прямая линия", посвященный пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
У равнодушия нет пульса. Его диаграмма — прямая линия. Вся страна ждёт ответов на важные для себя вопросы от президента, но только не Шушары.
отметил автор объекта
В описании он отметил, что местные жители каждый раз обращались на "горячую линию" президента, но не получили ни поддержки от главы страны, ни решения проблем транспортной и социальной инфраструктуры микрорайона.
Ранее мы писали, что в Петербурге 2 июля закончатся белые ночи.
Фото: Шумные Шушары / Вконтакте
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