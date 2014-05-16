Жители Шушар остались без воды и с подвалами полными нечистот

В Шушарах многоэтажку затопило канализацией.

В доме 6 на Вилеровском переулке в Шушарах произошла коммунальная авария: из-за повреждения канализационного коллектора сторонней организацией при прокладке газопровода подвалы затопило нечистотами, а подачу холодной и горячей воды полностью прекратили. Об этом сообщил источник "Фонтанки".

Авария произошла 20 сентября на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы. В затопленном подвале находится около 2 048 квартир. Чтобы остановить поток сточных вод, управляющая компания была вынуждена отключить дом от водоснабжения. Жители дома отмечают, что без воды находятся уже больше суток.

Ситуацию усугубляет запах канализационных стоков, который распространился по всем парадным, лифтам и проник в квартиры на верхних этажах. Организация, повредившая канализационную сеть, уже занимается откачкой подвала. Пользователи соцсетей высказывают опасения, что насосы могут работать под сточными водами, что ставит под сомнение их эффективность.

По последним данным от ремонтной бригады, подачу воды планируют восстановить в ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Аварийные службы продолжают ремонтные работы, сообщили в администрации Пушкинского района. Для жителей дома организованы временные точки, где можно набрать воду для бытовых нужд.

