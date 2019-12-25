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Жители Северной столицы увидели Млечный Путь у берегов Финского залива
Сегодня, 15:43
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Жители Северной столицы увидели Млечный Путь у берегов Финского залива

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"Охоту" за небесным сиянием нужно начинать в 23:00.

В Ленобласти жители смогли увидеть Млечный Путь. Уникальное природное явление заметили у  берегов Финского залива. Об этом в Telegram-канале "Астро Фото Болото" рассказали наблюдатели.

Любители звездного неба отметили, что часто заметить природные явления мешают засветки. Но им удалось найти выход из ситуации.

Лучше всего Млечный Путь видно ближе к его центральной части, у нас его можно фотографировать на северном берегу Финского залива в сторону юго-запада, там почти не мешают засветки.

Астро Фото Болото

"Охоту" за сиянием нужно начинать в 23:00, отметили специалисты. 

Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер.

Фото:  Telegram / Астро Фото Болото

Теги: астро фото болото, звезды, млечный путь, финский залив
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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