Жители Северной столицы увидели Млечный Путь у берегов Финского залива

"Охоту" за небесным сиянием нужно начинать в 23:00.

В Ленобласти жители смогли увидеть Млечный Путь. Уникальное природное явление заметили у берегов Финского залива. Об этом в Telegram-канале "Астро Фото Болото" рассказали наблюдатели.

Любители звездного неба отметили, что часто заметить природные явления мешают засветки. Но им удалось найти выход из ситуации.

Лучше всего Млечный Путь видно ближе к его центральной части, у нас его можно фотографировать на северном берегу Финского залива в сторону юго-запада, там почти не мешают засветки. Астро Фото Болото

"Охоту" за сиянием нужно начинать в 23:00, отметили специалисты.

Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото