Жители Северной столицы увидели Млечный Путь у берегов Финского залива

В Ленобласти жители смогли увидеть Млечный Путь. Уникальное природное явление заметили у берегов Финского залива. Об этом в Telegram-канале "Астро Фото Болото" рассказали наблюдатели.
Любители звездного неба отметили, что часто заметить природные явления мешают засветки. Но им удалось найти выход из ситуации.
Лучше всего Млечный Путь видно ближе к его центральной части, у нас его можно фотографировать на северном берегу Финского залива в сторону юго-запада, там почти не мешают засветки.
Астро Фото Болото
"Охоту" за сиянием нужно начинать в 23:00, отметили специалисты.
Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер.
Фото: Telegram / Астро Фото Болото
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