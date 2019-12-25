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На Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер
Сегодня, 14:20
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На Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер

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Пострадавших доставили на берег в Новую Ладогу.

Сегодня, 27 августа, двум рыбакам понадобилась помощь спасателей в Ленобласти. На Ладожском озере у мужчин заглох мотор, когда они катались на лодке. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Любители рыбалки не смогли самостоятельно вернуться на берег, поэтому обратились в службу 112. Сотрудники аварийно-спасательной службы нашли мужчин в акватории и вернули их на сушу. Пострадавших высадили в Новой Ладоге.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что произошло с мужчиной, упавшим на пути в метро Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вытащили мужчин, заглохла лодка, ладожское озеро, новая ладога, сломался катер, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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