На Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер

Пострадавших доставили на берег в Новую Ладогу.

Сегодня, 27 августа, двум рыбакам понадобилась помощь спасателей в Ленобласти. На Ладожском озере у мужчин заглох мотор, когда они катались на лодке. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Любители рыбалки не смогли самостоятельно вернуться на берег, поэтому обратились в службу 112. Сотрудники аварийно-спасательной службы нашли мужчин в акватории и вернули их на сушу. Пострадавших высадили в Новой Ладоге.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО