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Стало известно, что произошло с мужчиной, упавшим на пути в метро Петербурга
Сегодня, 14:02
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Стало известно, что произошло с мужчиной, упавшим на пути в метро Петербурга

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Машинист увидел человека на рельсах и остановил поезд.

Стало известно, что произошло с пассажиром, который упал на рельсы на станции метро "Пионерская". Горожанин остался жив, рассказали "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу региональной подземки. 

Инцидент произошел утром 27 августа. Машинист увидел мужчину на путях и остановил поезд. Пассажир встал, его подняли на платформу, после чего петербуржец пошел домой. 

Ранее на Piter.tv: на Митавском переулке сгорели машины, был взрыв.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: метро петербурга, пионерская, упал на пути, чп в метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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