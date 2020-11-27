Стало известно, что произошло с мужчиной, упавшим на пути в метро Петербурга

Машинист увидел человека на рельсах и остановил поезд.

Стало известно, что произошло с пассажиром, который упал на рельсы на станции метро "Пионерская". Горожанин остался жив, рассказали "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу региональной подземки.

Инцидент произошел утром 27 августа. Машинист увидел мужчину на путях и остановил поезд. Пассажир встал, его подняли на платформу, после чего петербуржец пошел домой.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер