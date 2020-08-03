В посылках найдены 14 различных видов семян.

Жители США получили странные посылки с семенами из Китая. Об этом сообщил заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси.

В загадочных посылках из Китая найдены горчица, капуста, вьюнок и некоторые травы: мята, розмарин, шалфей, лаванда. Также из Поднебесной доставили гибискус и розы. Подобные посылки получили жители Японии, Австралии и ещё 20 штатах США.

Недавно NHK сообщил о загадочных посылках из Китая в Японию. Отправители остались анонимны. На загадочных посылках не было штампов карантинной службы. В каждом свертке были семена растений.

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Видео: Youtube/WION