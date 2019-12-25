Последний раз в перечень стратегически значимых и жизненно важных препаратов вносили изменения около 10 лет назад.

В России расширяют перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что обновленный перечень включает в себя 215 препаратов. Раньше в списке были всего 57 позиций. Среди жизненно необходимых лекарств появились препараты для лечения социально значимых заболеваний. Все эти препараты намерены производить на территории России.

Наша задача – обеспечить доступность современных эффективных и востребованных препаратов, это напрямую влияет на здоровье и жизни людей. - Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщили, что Абхазия объявила о снятии ограничений и открыла границу с Россией.