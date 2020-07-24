Жители Рождествено возмущены количеством мусора у сельской школы

Вокруг улицы Терещенко постепенно растут свалки.

Жители села Рождествено Гатчинского района бьют тревогу: в мусорных контейнерах на улице Терещенко целую неделю копятся пакеты с картоном, бутылками и объедками. По информации читателей Piter.TV, мусорные кучи уже образовались у автобусной остановки и у здания школы.

Из-за переполненных баков в микрорайоне неизбежно начинают расти свалки, запах которых беспокоит жильцов соседних домов. Кроме того, зловоние привлекает мух.

Сегодня информация была направлена в группу ВКонтакте "Спектр-Гатчина". Администрация района обещала принять меры, но в данный момент мусорная куча только растет. Мы продолжим бороться несмотря ни на что. рассказала жительница Рождествено Мария

Примечательно, что мусоровоз все же приезжает в Рождествено , но по неизвестной причине обходит место скопления отходов стороной. Мусор утилизируется только с Комсомольской улицы.

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Фото и видео: Читатели Piter.TV