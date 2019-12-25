Жители Рыбацкого пожаловались на неприятный запах. В дело вступил комитет Смольного

Комитет по природопользованию рассказал о текущем состоянии вопроса.

Жители Невского района Петербурге систематически сталкиваются с неприятным химическим запахом на улицах в Рыбацком и Усть-Славянке. Как сообщили 13 августа в комитете по природопользованию, в мобильную дежурную экологическую службу города за июль поступило 98 звонков.

Глава комитета Денис Беляев прибыл на место происшествия и встретился с местными активистами. Жители ЖК "Невские паруса" отмечали, что запах заметен в ночное время.

Сотрудники комитета по природопользованию четырежды выезжали в "проблемные" районы для оценки ситуации. Их всех выездов один раз были отмечены запахи у предприятия "Технолог".

В ночное и утреннее время передвижная лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 10 раз проводила измерения. Превышение гигиенических нормативов не было выявлено – отметили в комитете.

Глава Комитета дал указание провести замеры воздуха ночью и объявил о создании межведомственной рабочей группы по работе над устранением и обнаружением источника запахов, куда войдут представили природоохранного ведомства, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ГУ МЧС.

Кроме того, жители указали главе смольнинского комитета на проблему сточных вод реки Славянка. Он поручил провести проверку вопроса, напомнив об июльском случае, когда река наполнилась стоками синего цвета с предприятия "Технолог".

Фото: Piter.tv