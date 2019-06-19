ВЦИОМ: Россияне считают современные выпускные вечера слишком дорогостоящими

Вместе с тем почти половина респондентов (49%) отмечает, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми.

Те, кто оканчивал школу 15 и более лет назад посчитал, что современные школьные вечера проводятся слишком роскошно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Выпускные балы слишком дорогостоящими считают 83% россиян, 16% опрошенных с этим не согласны. Вместе с тем почти половина респондентов (49%) отмечает, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми, чем 15-20 лет назад. О необходимости большей строгости к выпускникам заявили 59% россиян.

Почти все опрошенные считают выпускной своеобразным рубежом, когда ребенок становится взрослым. Свой выпускной отмечали 82% респондентов, из них 67% получали аттестат и были на неофициальной части мероприятия. Еще 13% вообще не отмечали свой выпуск.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

В 2019 году праздник "Алые паруса" объединит 33 тысячи выпускников.

Видео: Piter.TV