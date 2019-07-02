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Жители двух районов Петербурга жалуются на крики умирающих птиц

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Это на стадионе "Газпром-Арена" в тестовом режиме работает система отпугивания птиц.

Жители Приморского и Петроградского районов Петербурга пожаловались на истошные вопли, которые начали доноситься с "Газпром-Арены". Об этом сообщили СМИ города.

Недавно на стадионе смонтировали систему отпугивания птиц, которая издает звуки пернатых. Многим петербуржцам эти крики напомнили вой раненой собаки или "крики бакланов, которых режут заживо".

В "Зените" подтвердили, что они знают о жалобах, но сейчас система работает в тестовом режиме. В скором времени громкость будет отрегулирована.

В начале мая "Газпром-арена" окрасилась в золотой цвет в честь чемпионства "Зенита".
Видео: социальные сети 

Теги: баклана, газпром-арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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