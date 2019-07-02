Жители двух районов Петербурга жалуются на крики умирающих птиц

Это на стадионе "Газпром-Арена" в тестовом режиме работает система отпугивания птиц.

Жители Приморского и Петроградского районов Петербурга пожаловались на истошные вопли, которые начали доноситься с "Газпром-Арены". Об этом сообщили СМИ города.

Недавно на стадионе смонтировали систему отпугивания птиц, которая издает звуки пернатых. Многим петербуржцам эти крики напомнили вой раненой собаки или "крики бакланов, которых режут заживо".

В "Зените" подтвердили, что они знают о жалобах, но сейчас система работает в тестовом режиме. В скором времени громкость будет отрегулирована.

В начале мая "Газпром-арена" окрасилась в золотой цвет в честь чемпионства "Зенита".

Видео: социальные сети