Обилие грызунов заметили у железнодорожной станции "Яхтенная".

Жители Приморского района пожаловались на нашествие крыс. По словам петербуржцев, десятки грызунов обитают на переходе к железнодорожной станции "Яхтенная", возле мостика через канаву.

Автор поста заявил, что в Ленинграде крыс можно было увидеть только на картинке, сегодня в Петербурге они стали привычным явлением, как ларьки с шавермой. По его словам, грызуны не боятся людей и спокойно ходят средь бела дня, нехотя уступая дорогу пешеходам.

Жители района негодуют, что на борьбу с коронавирусом выделили 300 млрд рублей, при этом никто из властей не обращает внимания на общее санитарное состояние вокруг.

"Если кто не знает, крысы являются переносчиками бубонной чумы и сыпного тифа, а это вам не ОРВИ как covid-19. Это будет настоящая пандемия", - отметил комментатор.

Ранее мы писали, что в Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре.

Фото: ВКонтакте / Народная линия | Приморский район