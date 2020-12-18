Жители Приморского района остались без света вечером во вторник

Вечером во вторник, 30 марта, горожане поделились информацией о блэкауте в Приморском районе Петербурга.
Выяснилось, что работники ПАО "Россети Ленэнерго" проводят восстановительные работы на улице Савушкина, там произошла авария. Специалисты уточнили, что у потребителей есть резервное питание. В случае отсутствия электричества, необходимо позвонить в управляющую компанию.
Как отмечают петербуржцы, многие дома района остались без света. Информации, когда вернется электроснабжение, пока нет.
Ранее мы писали, что водитель сбил двух детей на Искровском проспекте.
Фото: "Мегаполис"
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