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Жители Приморского района остались без света вечером во вторник
Сегодня, 22:30
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smirenny

Жители Приморского района остались без света вечером во вторник

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Отмечается, что произошло технологическое нарушение.

Вечером во вторник, 30 марта, горожане поделились информацией о блэкауте в Приморском районе Петербурга. 

Выяснилось, что работники ПАО "Россети Ленэнерго" проводят восстановительные работы на улице Савушкина, там произошла авария. Специалисты уточнили, что у потребителей есть резервное питание. В случае отсутствия электричества, необходимо позвонить в управляющую компанию. 

Как отмечают петербуржцы, многие дома района остались без света. Информации, когда вернется электроснабжение, пока нет.

Ранее мы писали, что водитель сбил двух детей на Искровском проспекте.

Фото: "Мегаполис"

Теги: блэкаут, блэкаут в приморском районе
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия, Картина дня,

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