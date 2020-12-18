Жители Приморского района остались без света вечером во вторник

Отмечается, что произошло технологическое нарушение.

Вечером во вторник, 30 марта, горожане поделились информацией о блэкауте в Приморском районе Петербурга.

Выяснилось, что работники ПАО "Россети Ленэнерго" проводят восстановительные работы на улице Савушкина, там произошла авария. Специалисты уточнили, что у потребителей есть резервное питание. В случае отсутствия электричества, необходимо позвонить в управляющую компанию.

Как отмечают петербуржцы, многие дома района остались без света. Информации, когда вернется электроснабжение, пока нет.

Ранее мы писали, что водитель сбил двух детей на Искровском проспекте.

Фото: "Мегаполис"