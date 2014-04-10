В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа

Эва Грнцирова прокомментировала отключения электроэнергии в Испании и Португалии.

Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан Европейского союза иметь запас для автономного существования на 72 часа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Брюсселе для журналистов сделала официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.

Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо. Эва Грнцирова, сотрудница ЕК

Напомним, что масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник, 28 апреля, практически на всей территории Испании с 12.30 часов дня по местному времени (13.30 по времени Москвы). За минувшие сутки компания-оператор сообщила потребителям, что работа систем электроснабжения на территории страны нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, указал, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.

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Фото и видео: European Commission