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Водитель сбил двух детей на Искровском проспекте
Сегодня, 22:34
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smirenny

Водитель сбил двух детей на Искровском проспекте

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Пострадавших детей с ушибами госпитализировали в больницу.

Около половины девятого вечера во вторник, 30 марта, водитель "Фольксвагена" сбил двух детей на пешеходном переходе Искровского проспекта в Невском  районе Петербурга, сообщил источник в соцсетях.

Дети 3 и 13 лет получили ушибы и различные травмы, их госпитализировали в больницу имени Раухфуса. В каком они состоянии, не уточняется.

Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга столкнулись автобус и троллейбус.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбил детей
Категории: ДТП, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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