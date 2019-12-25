Водитель сбил двух детей на Искровском проспекте

Пострадавших детей с ушибами госпитализировали в больницу.

Около половины девятого вечера во вторник, 30 марта, водитель "Фольксвагена" сбил двух детей на пешеходном переходе Искровского проспекта в Невском районе Петербурга, сообщил источник в соцсетях.

Дети 3 и 13 лет получили ушибы и различные травмы, их госпитализировали в больницу имени Раухфуса. В каком они состоянии, не уточняется.

Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга столкнулись автобус и троллейбус.

Фото: Piter.TV