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Видео: в центре Петербурга столкнулись автобус и троллейбус

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Достоверной информации о наличии пострадавших нет.

Вечером во вторник, 30 марта, в самом центре Петербурга столкнулись два вида общественного транспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, на Суворовском проспекте "притерлись" автобус и троллейбус. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как автобус немного подталкивает троллейбус, двигавшийся по своей траектории. Вероятно, авария произошла из-за неудачно выбранного радиуса поворота и габаритов транспорта. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна в Кировском районе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, дтп с общественным транспортом
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей, ДТП, Происшествия,

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