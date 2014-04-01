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СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна в Кировском районе
Сегодня, 19:20
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smirenny

СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна в Кировском районе

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Расследование уголовного дела продолжается.

Во вторник, 30 марта, Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте.

Напомним, сегодня при строительных работах на судне в Кировском районе области произошло накренение и последующее опрокидывание судна. По предварительной информации, пострадало 2 человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще 2 работников не установлено. 

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы писали, что водолазы ищут двух рабочих около накренившегося судна в Отрадном. Еще двум потребовалась помощь медиков.

Фото: szsut.sledcom.ru

Теги: опрокинулось судно, уголовное дело
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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