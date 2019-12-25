В Приморском районе чаще всего нарушают режим самоизоляции

В пятерке лидеров оказались Василеостровский, Фрунзенский, Выборгский и Колпинский районы.

В Приморском районе живет больше всего петербуржцев, нарушающих режим самоизоляции. В пятерке лидеров оказались также Василеостровский, Фрунзенский, Выборгский и Колпинский районы. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, с 20 по 22 апреля по этим районам оформили больше всего административных протоколов: 55 в Приморском, 42, 37, 36 и 25 в остальных упомянутых соответственно.

Всего за три дня районные суды города зарегистрировали 18 материалов о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из них два вернули. Всего за этот период рассмотрели 55 материалов, физическим лицам выписывали штрафы в 15 тысяч рублей, юрлицам приостанавливали деятельность. Еще 189 материалов рассмотрели по нарушенному режиму самоизоляции среди петербуржцев, большинство виновников отделались предупреждениями.

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Фото: Piter.TV