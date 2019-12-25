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Ученый рассказал, как мужчины и женщины переносят изоляцию
Сегодня, 11:31
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lesjasap

Ученый рассказал, как мужчины и женщины переносят изоляцию

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Специалист РАН рассказал о психологических особенностях людей в период самоизоляции.

Ученый рассказал, как мужчины и женщины переносят изоляцию. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях института РАН Александр Суворов. Доктор медицинских наук пояснил, что отличия касаются по большей части психологическими особенностями каждого конкретного человека. Они не сильно связаны с мужским или женским полом.

Журналисты отметили, что Александр Суворов принимал участие в научных экспериментах в роли испытателя. Он занимался проведением длительного эксперимента по изоляции человека "Сфинкс", а также "Марс-500". Последний проект связан с имитацией полета на Марс. Ученый также работал над серией экспериментов SIRIUS, при которых имитировались условия полета на Луну.

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Теги: самоизоляция, ученый
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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