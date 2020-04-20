В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Вирус летучих мышей могли скрестить с человеческими клетками.

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев прокомментировал версию искусственного происхождения коронавируса.

Учёный описал лабораторные манипуляции, которые приводят к мутации вируса. При этом он добавил, что выработать вирус с такой летальностью, который поражает определённые участки дыхательной системы, невозможно. Лукашев добавил, что нереально также просчитать способности к распространению.

При этом специалист считает, что COVID-19 мог появиться в лаборатории из-за банального вирусологического эксперимента. Когда, например, учёные пытаются адаптировать новый коронавирус к животному — чтобы понять, возможно ли это. Вирус летучих мышей, по словам Лукашева, могли скрестить с человеческими клетками. После определённых манипуляций он вполне мог адаптироваться к человеческому организму.

Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии. Александр Лукашев, доктор медицинских наук, профессор РАН

По его словам, отследить возможность эксперимента по геному вируса невозможно.

Ранее была названа причина развития тяжелой формы коронавируса. Ученые считают, что тяжелые формы заболевания связаны с активной реакцией организма человека на наличие инфекции. Специалисты провели вскрытие трех погибших с коронавирусом. В теле каждой жертвы обнаружены следы аномальной активности иммунных клеток - нейтрофилов.

Видео: YouTube / Фонд Вольное Дело