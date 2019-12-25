Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

По словам Воробьева, груз был собран "за пять с небольшим дней".

Жители Подмосковья собрали 400 тонн различного гуманитарного груза для беженцев из Донбасса. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал "360" 9 марта.

По словам Воробьева, груз был собран "за пять с небольшим дней". Он добавил, что среди помогающих были "люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые". Глава Подмосковья добавил, что работа по сбору гумпомощи продолжится, в Московской области 130 мест, где можно ее оказывать.

Ранее мы сообщали, что в Клинической больнице Святителя Луки в марте состоится первая операция по трансплантации почки. В стационаре будут сопровождать пациентов от полного дооперационного обследования и до последующего послеоперационного наблюдения. По словам главного врача Сергея Попова, больница отлично оснащена современным хирургическим, эндо- и видеооборудованием.

Фото: pixabay

