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Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса
Сегодня, 19:40
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Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

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По словам Воробьева, груз был собран "за пять с небольшим дней".

Жители Подмосковья собрали 400 тонн различного гуманитарного груза для беженцев из Донбасса. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал "360" 9 марта. 

По словам Воробьева, груз был собран "за пять с небольшим дней". Он добавил, что среди помогающих были "люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые". Глава Подмосковья добавил, что работа по сбору гумпомощи продолжится, в Московской области 130 мест, где можно ее оказывать.

Ранее мы сообщали, что в Клинической больнице Святителя Луки в марте состоится первая операция по трансплантации почки. В стационаре будут сопровождать пациентов от полного дооперационного обследования и до последующего послеоперационного наблюдения. По словам главного врача Сергея Попова, больница отлично оснащена современным хирургическим, эндо- и видеооборудованием. 

Фото: pixabay
 

Теги: гуманитарная помощь, донбасс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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