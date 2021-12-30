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В Клинической больнице Святителя Луки в марте состоится первая операция по трансплантации почки
Сегодня, 16:52
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В Клинической больнице Святителя Луки в марте состоится первая операция по трансплантации почки

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Сейчас первые пациенты проходят обследование.

В Клинической больнице Святого Луки открыли  Центр трансплантации почки. В этом марте там пройдет первая операция по пересадке почки, узнал "Петербургский дневник".

В стационаре будут сопровождать пациентов от полного дооперационного обследования и до последующего послеоперационного наблюдения. По словам главного врача Сергея Попова, больница отлично оснащена современным хирургическим, эндо- и видеооборудованием. Врач отметил, что проблема трансплантации почки существует, и не только в Петербурге.

Профилем медучреждения является урология, однако она оказывает помощь и по другим направлениям благодаря современному высокотехнологичному оборудованию. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургские студенты приблизились к созданию способа лечения рака и ВИЧ. 

Фото: Piter.tv

Теги: больница святителя луки, операция, трансплантация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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