В Клинической больнице Святителя Луки в марте состоится первая операция по трансплантации почки

Сейчас первые пациенты проходят обследование.

В Клинической больнице Святого Луки открыли Центр трансплантации почки. В этом марте там пройдет первая операция по пересадке почки, узнал "Петербургский дневник".

В стационаре будут сопровождать пациентов от полного дооперационного обследования и до последующего послеоперационного наблюдения. По словам главного врача Сергея Попова, больница отлично оснащена современным хирургическим, эндо- и видеооборудованием. Врач отметил, что проблема трансплантации почки существует, и не только в Петербурге.

Профилем медучреждения является урология, однако она оказывает помощь и по другим направлениям благодаря современному высокотехнологичному оборудованию.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургские студенты приблизились к созданию способа лечения рака и ВИЧ.

Фото: Piter.tv