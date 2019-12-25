Функционал "Карты ресурсообеспечения МКД" постепенно расширяется.

Жители Подмосковья более 5 тысяч раз обратились к онлайн-карте по вопросам горячей воды и отопления. Об этом журналистам телеканала "360" рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. Чиновник уточнил, что сервис может отображать все многоквартирные дома региона.

Карта отражает 53,8 тысячи многоквартирных домов с возможностью поиска информации по муниципалитету, улице и номеру дома. Можно оставить сообщение о качестве услуги — этой функцией с начала лета воспользовались более пяти тысяч человек Александр Самарин, министр энергетики Московской области

Проект "Карта ресурсообеспечения МКД" заработал с 26 мая 2020 года. В общей сложности за этот период услугами сервиса воспользовались более 820 тысяч человек. Летом карта показывала графики отключения горячего водоснабжения. Осенью функционал проекта расширили. К концу года там будет размещена информация по отключению всех видов ресурсов.

За сентябрь и октябрь карту посмотрели более 255 тысяч человек. На оповещения интерактивного ресурса подписались свыше четырех тысяч жителей Московской области.

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи.

Фото: Pixabay.com, "Карта ресурсообеспечения МКД"