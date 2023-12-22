Отопительный сезон в Ленобласти продлили из-за скорого похолодания

В ближайшие десять дней батареи в квартирах жителей останутся теплыми.

В ближайшие десять дней жителям Ленинградской области не нужно волноваться об окончании отопительного сезона. Благодаря майскому похолоданию батареи у них в квартирах будут оставаться теплыми. Как сообщили в АО "Выборгтеплоэнерго", завершение отопительного сезона зависит от погодных условий.

Радиаторы остывают в тот момент, когда средняя суточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°C. Обычно это происходит в период с 20 апреля по 20 мая. Например, в 2023 году в Выборгском районе отопительный сезон завершился 10 мая. В 2022 году это произошло на три дня позже, а в 2021 году - на день позже. В 2019 году, для сравнения, батареи отключили 23 апреля.

Согласно прогнозу погоды, в 2024 году завершение отопительного сезона возможно после 15 мая. Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов подчеркнул, что в ближайшие десять дней батареи в квартирах жителей останутся теплыми.

Причиной этого является майское похолодание, которое надвигается на регион. Ночью ожидаются заморозки до -2°C. Дневная температура воздуха не превысит +10°C.

Ранее мы сообщили о том, что более двух млн льготников в Ленобласти воспользовались железной дорогой в 2024 году.

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