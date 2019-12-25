Жители Питера сдали 65 литров крови за день

Медики напомнили, что для донации крови необходим паспорт, СНИЛС, соблюдение диеты и режима.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что петербуржцы за день сдали 65 литров крови. Об этом сообщается на странице СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" "ВКонтакте".

Известно, что только 8 мая в службу крови обратилось 113 петербуржцев. Отмечается, что 11 мая в Северной столице побит рекорд сдачи крови.

В Городской станции переливания крови отметили, что донорам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС, соблюдение диеты и режима.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге еще три человека скончались от коронавируса.

Фото:Piter.TV