Петербуржцы жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Жители города замерзают в домах, дожидаясь начала отопительного сезона.

Петербуржцы нескольких районов жалуются на отсутствие отопления в квартирах. Одна из пользователей социальной сети "Вконтакте" Юлия Морозова заявила, что ей приходится ходить по квартире в верхней одежде, чтобы не окоченеть. В квартире постоянно работает обогреватель, а ночью женщине приходится спать под тремя одеялами.

Еще одна местная жительница недовольна отсутствием тепла в Коломягах. Она направила запрос в администрацию о том, когда же петербуржцы должны получить эту услугу. Замечания выразили в Василеостровском, Приморском и Фрунзенских районах.

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Напомним, что периодическое протапливание социальных объектов в городе началось с 16 сентября. Согласно законодательству, регулярное отопление жилых домов начнется в то время, когда погода на улице достигнет показателя в плюс восемь градусов по Цельсию пять дней подряд. Официальных заявлений по сложившейся ситуации от Комитета по энергетике на данный момент не поступало.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава всех ТЭЦ Петербурга покинул свой пост накануне отопительного сезона.

Фото: Pixabay.com

