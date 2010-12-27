  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы жалуются на отсутствие отопления в квартирах
Сегодня, 8:35
177
lesjasap

Петербуржцы жалуются на отсутствие отопления в квартирах

0 0

Жители города замерзают в домах, дожидаясь начала отопительного сезона.

Петербуржцы нескольких районов жалуются на отсутствие отопления в квартирах. Одна из пользователей социальной сети "Вконтакте" Юлия Морозова заявила, что ей приходится ходить по квартире в верхней одежде, чтобы не окоченеть. В квартире постоянно работает обогреватель, а ночью женщине приходится спать под тремя одеялами. 

Еще одна местная жительница недовольна отсутствием тепла в Коломягах. Она направила запрос в администрацию о том, когда же петербуржцы должны получить эту услугу. Замечания выразили в Василеостровском, Приморском и Фрунзенских районах.

Вчера днём включили одну батарею из четырёх, а сегодня снова дубак

комментируют в соцсетях

Напомним, что периодическое протапливание социальных объектов в городе началось с 16 сентября. Согласно законодательству, регулярное отопление жилых домов начнется в то время, когда погода на улице достигнет показателя в плюс восемь градусов по Цельсию пять дней подряд. Официальных заявлений по сложившейся ситуации от Комитета по энергетике на данный момент не поступало.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава всех ТЭЦ Петербурга покинул свой пост накануне отопительного сезона.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: отопительный сезон, отопление
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:40

На Белградской 16 в режиме "переодического протапливания" отапливается подъезд!  А в квартирах немыслимым холод!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии